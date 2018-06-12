Европарламент собирается бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка.

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», — написал журналист в своем Twitter.

Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили власти Великобритании. Лондон понизил уровень делегации на мундиале из-за обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии.