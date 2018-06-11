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​Составлен рейтинг лучших сериалов о супергероях вселенной Marvel

Портал USA Today назвал лучшие сериалы о супергероях вселенной Marvel. Телевизионное шоу «Агент Картер» возглавило список. Сериал выходил с 2015 по 2016 год и после двух сезонов был закрыт. В нем рассказывается о приключениях Пегги Картер (Хейли Этвелл), которая становится одной из основательниц организации Щ.И.Т.

Вторую строчку занял сериал «Джессика Джонс» о девушке с суперспособностями и пристрастием к алкоголю, которая пытается наладить жизнь, работая частным детективом. На третьей позиции – «Люк Кейдж» о темнокожем человеке с непробиваемой кожей. Четвертое место кинокритики отдали сериалу «Плащ и Кинжал» повествующему о двух подростках, которые обнаруживают у себя суперспособности.

Так же в рейтинг вошли сериалы «Беглецы», «Защитники», «Агенты Щ.И.Т.», «Каратель» и «Железный кулак».

Худшим супергеройским сериалом Marvel кинокритики признали шоу «Сверхлюди».


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11 июня в 17:33, просмотров: 268, комментариев: 0


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