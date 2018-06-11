​Минфин назвал самые дороги для содержания госслужбы

Согласно статистике Минфина, Федеральная налоговая служба (ФНС) России лидирует по количеству работников и расходов на обеспечение своей деятельности среди российских органов власти, пишет «РБК». По данным на конец 2017 года в ФНС и ее территориальных инспекциях работали почти 146 тысяч челвоек. Расходы службы составили 134, 1 миллиарда рублей.

На второй позиции зафиксировалась система федеральных арбитражных судов, в которой занято 15 тысяч специалистов. Расходы на ее содержание составили 111,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Генпрокуратура, где работает более 40 тысяч человек (более 55 миллиардов).

Самым дешевым для государства оказался Росархив со штатом в 50 человек, расходы на содержание которого составили 50 миллионов рублей.