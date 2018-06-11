​Аналитики пророчат Бразилии победу на ЧМ-2018

У Бразилии больше всего шансов на победу в чемпионате мира по футболу, подсчитали аналитики Goldman Sachs, опираясь на глубокий анализ данных с использованием машинного обучения и эконометрики, пишет Interfax.

Инвестбанк оценил вероятность победы бразильской команды на турнире в 18,5 процента. На второй позиции в соответствующем рейтинге вероятных побед оказалась Франция – 11,3 процента. Далее идет Германия – 10,7 процента. Такие данные приведены в обзоре Goldman Sachs.

Россия в этот рейтинг не попала. По мнению аналитиков, наша страна не выйдет из группового этапа.

В прогнозах других инвестбанков на ЧМ-2018, включая Danske Bank, Commerzbank и UBS, Бразилия и Германия - основные фавориты.