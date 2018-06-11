​Тюменский «НеФорум» блогеров стал самым крупным за всю историю проекта

В Тюмени прошла конференция блогеров «НеФорум-2018». Она стала самой масштабной за всю шестилетнюю историю проекта. «НеФорум» посетили более тысячи участников.

«Наши конференции проходили в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани, Сочи. Но только на тюменском «НеФоруме» удалось собрать более 1 тысячи 200 участников. Это почти в два раза больше, чем на предыдущей Конференции», – отметил модератор пленарного заседания, директор Евразийского коммуникационного Центра Алексей Пилько.

По его словам, данный проект помогает честно обсуждать взаимоотношения между богерами и госдурством, а также перспективы развития интернет-индустрии и неизбежно возникающие при этом проблемы.

«Социальные сети сегодня доступны повсеместно и позволяют общаться практически со всем миром. Благодаря развитию Интернета мы всегда остаемся на связи. Но ценность "НеФорума" как раз и заключается в том, что здесь общение выходит за рамки виртуального. Я считаю, что ценнее живого человеческого общения ничего нет. Рад, что Тюмень стала площадкой для участников из пятидесяти четырех городов России и зарубежных стран. Мы рады, что наш регион интересен блогерскому сообществу», – сказал, приветствуя участников конференции, ВРИО губернатора Тюменской области Александр Моор.

Моор подчеркнул, что сегодняшняя блогосфера играет серьезную роль в жизни общества.

«Мы хотели бы находиться на острие, понимать процессы, которые происходят в социальных сетях, и активно в них участвовать. Я ежедневно получаю информацию о том, что пишут в социальных сетях о Тюменской области и о проблемах, которые волнуют жителей региона. Мнение людей - это самое главное. Современная блогосфера дает возможность быстро получать информацию о состоянии дел в регионе. Власть должна оперативно реагировать на проблемы людей», – заявил Александр Моор.

На форуме, в числе прочих проблем, обсудили фейковые (ложные) новости, которые с высокой скоростью распространяются в социальных сетях. Эксперт конференции, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что саморегулирование блогерского сообщества не представляется возможным.

В свою очередь Александр Моор высказал более категоричную точку зрения.

«Фейковые новости опасны для общества. Ответственность за качество и достоверность предоставляемой обществу информации - очень серьезная и важная проблема не только в блогосфере, но и в медиа. Поэтому должен появиться общественный институт, который будет саморегулировать блогосферу. Государство пока не готово, да и не должно регулировать эту отрасль и навязывать ей свои правила. Блогосфера должна жить по своим законам, но нужен некий кодекс чести, основанный на общечеловеческих ценностях», – считает врио главы региона.

По его словам, такой организацией может стать станет ассоциация блогеров, которая будет анализировать факты появления фейковых новостей и давать им оценку.