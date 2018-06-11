​Путин: Россия не выходила из «восьмерки». Мы будем рады видеть всех у нас, в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве, пишет Interfax.

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку» – мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», – сказал Путин на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Президент подчеркнул, что по паритету покупательной способности, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «уже больше, чем страны «семерки».

«Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара», - отметил Путин.

Напомним, 8 июня президент США Дональд Трамп призвал Россию вернуться в «Большую семерку».