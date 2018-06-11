​Главный приз 29-го «Кинотавра» завоевал фильм «Сердце мира»

Главную награду на «Кинотавре» в 2018 году получил фильм Наталии Мещаниновой «Сердце мира», пишет Tass. В фильме идет повествование о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак.

Лучшими актерами были признаны Степан Девонин («Сердце мира») и Анна Слю («Подбросы»). Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм «Русский бес».

Награды за лучший сценарий удостоился фильм «История одного назначения» Автотьи Смирновой. Лучшим оператором признан Денис Аларкон-Рамирес, снимавший «Подбросы».