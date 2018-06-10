Независимый топливный союз России прогнозирует рост цен на бензин до 100 рублей за литр

Заморозка розничной цены на бензин может привести к уходу с рынка независимых АЗС и последующему подорожанию бензина до 100 рублей за литр в течение года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо независимого топливного союза (НТС).

Сейчас в стране 15 тысяч независимых АЗС (60 процентов всех заправок). Как сообщает НТС, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться. Если это продолжится, то произойдет окончательная монополизация рынка и рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года.

НТС видит несколько вариантов решения проблемы. Первый — отпустить розничную цену на бензин или включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Это позволит обеспечить адекватную доходность для независимых АЗС.

Второй — провести системную реформу российского топливного рынка и отменить акциз на топливо.