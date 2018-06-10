Названы самые дорогие и дешевые футболисты ЧМ-2018

В преддверии ЧМ-2018 немецкий портал Transfermarket назвал самых дорогих футболистов.

На первом месте расположились аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар (их стоимость портал оценил в 180 млн евро). Затем идут англичанин Харри Кейн и бельгиец Кевин де Брюйне (150 млн евро).

Самым дорогим российским футболистом стал Александр Головин (18 млн евро), а самым дешевым — Сергей Игнашевич (25 тысяч евро).

Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети напомнил сургутянам, куда обращаться по поводу бродячих собак. «Если в вашем районе есть такая проблема, обращайтесь на портал tvoysurgut.ru в категорию «Городское хозяйство» или оставляйте заявку по телефону 33-04-97», — сообщил градоначальник.