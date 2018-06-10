В России будут штрафовать за отказ в обслуживании клиентов

За отказ обслуживать клиентов из-за возраста, состояния здоровья или ограничения жизнедеятельности министерство труда и социальной защиты России планирует ввести штрафы для предприятий общественного питания и торговли, сообщает «Медуза».

Штраф для должностного лица составит от 15 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Поправки в кодекс об административный правонарушениях решили внести из-за того, что «участились случаи отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха и транспортной инфраструктуре».