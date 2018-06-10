Аэропорт Сургута начал обслуживание по программе Priority Pass

Клиентам внутренних авиалиний с картами программы лояльности после прохождения регистрации на рейс и процедуры предполетного досмотра предлагается пройти на второй этаж аэропорта.

Как сообщается в группе сургутского аэропорта в соцсети, «к услугам пассажиров в зале Priority Pass — уютная и спокойная атмосфера, функциональная мебель, дизайнерский интерьер, мягкое освещение, прохладительные напитки и закуски, чай, кофе, фуршет, свежая пресса, WI-FI, ТВ. Для пассажиров с детьми рядом располагается просторная детская игровая зона».

Зал рассчитан на 45 человек. Обслуживание пассажиров–участников программы Priority Pass осуществляется вне зависимости от класса авиабилета и выбранной авиакомпании при наличии свободных мест.