Время начала отсчета службы для призывников могут изменить

Министерство обороны Российской Федерации вынесло предложение о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве, пишет Федерал Пресс.

Планируется, что поправки будут сформированы и одобрены к июлю этого года.

Если поправки внесут, то новобранцев будут разделять на две категории: призывники, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе и призывники, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания.

Для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй — со дня приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.