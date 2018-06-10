Время начала отсчета службы для призывников могут изменить

Министерство обороны Российской Федерации вынесло предложение о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве, пишет Федерал Пресс.
Планируется, что поправки будут сформированы и одобрены к июлю этого года.
Если поправки внесут, то новобранцев будут разделять на две категории: призывники, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе и призывники, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания.
Для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй — со дня приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.
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