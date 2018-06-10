Полицейские ищут пострадавших от действий преступников на улице Крылова

Сургутские задержали группу лиц, которые на протяжении 2017-2018 годов совершали преступления в подъездах и паркинге домов 26, 30, 32 по улице Крылова.

Пострадавших от действий преступников сотрудники полиции просят обратиться в УМВД России по Сургуту по телефонам 89227971177, 89128152410 или в дежурную часть по тел.02, 102. Конфиденциальность гарантируется.