Дороги, которые отремонтируют в Сургуте в этом и следующем году

Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети вложил ссылку на интерактивную карту, где указаны дороги, которые отремонтируют в этом сезоне.

Дороги, отмеченные красным, входят в план на этот год. Синим отмечены улицы, которые отремонтируют за счет средств, запланированных на ремонт в 2019 году. Это будут: пр. Пролетарский (от ул. 30 лет Победы до ул. Геологический, четная сторона); пр. Мира (от 30 лет Победы до ул. Маяковского, нечетная сторона); ул. Энгельса (от пр. Ленина до ул. Энергетиков).

Также департамент городского хозяйства проводит мониторинг ранее отремонтированных дорог. «Готовим список участков, которые находятся на гарантии и будут отремонтированы за счет подрядчиков, проводивших ремонт», — пишет глава города.