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11 сургутян получили государственные награды накануне Дня России

Директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая была отмечена премией автономного округа «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры», за значительный вклад в развитие культурного потенциала региона.

Помимо Татьяны Никифоровны были награждены еще четверо ее коллег – работников культуры. Так звания «Заслуженный деятель культуры Югры» удостоены заведующий сектором информационно-издательской деятельности отдела досуга и информационной деятельности организационно-методического центра Сургутского района Елена Донченко, заместитель директора по научной работе Сургутского краеведческого музея Татьяна Исаева, директор Сургутской детской школы искусств №1 Римма Поздеева, художник-декоратор культурно-досугового центра «Премьер» Сургутского района Василий Ступников.

Почетное звание «Заслуженный учитель России» присвоено учителю химии гимназии «Лаборатория Салахова» Ольге Степаненко из Сургута.

Заслуженными работниками образования автономного округа стали учитель английского языка лицея имени генерал-майора Василия Хисматуллина из Сургута Светлана Антохина, учитель русского языка и литературы Сургутской средней школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Зоя Ефремова.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации присвоено заведующему дневным стационаром, врачу-отоларингологу Сургутской городской клинической поликлиники №3 Иманкариму Алибекову.

Почетная грамота губернатора Югры была вручена медсестре Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Зое Куклиной.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена заместитель начальника базы подготовки производства по производству Сургутского строительно-монтажного треста №1 «Сургутнефтегаза» Валентина Новикова.

Вручая государственные награды России и Ханты-Мансийского автономного округа губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что «в главный государственный праздник нашей страны мы чествуем родину, ее граждан, нашу Россию с ее уникальным наследием, историей, страну, соединившую разные народы и культуры. Автономный округ в течение последних трех лет занимает одно из лидирующих мест в рейтинге социально-экономического положения. Забота о людях, качестве жизни – приоритеты, заложенные в стратегии, бюджете автономного округа».


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Сегодня в 17:29, просмотров: 118, комментариев: 0


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