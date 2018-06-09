Выпускники сургутской Знаменки сдадут итоговые экзамены в других городах

Колледж русской культуры имени Знаменского в этом году лишился аккредитации, вследствие чего выпускники будут вынуждены сдавать итоговые экзамены в других учебных заведениях.

«Аккредитацию мы не прошли, но эта ситуация будет развиваться. По закону мы имеем право подать документы на повторную аккредитацию через год», – заявила директор Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского Ольга Цветкова.

Решение проблемы нашел департамент культуры Югры, в ведении которого находится учебное заведение. 49 выпускников нынешнего года будут закреплены за другими образовательными учреждениями. Некоторые из них уже начали сдавать экзамены в Центре одаренных детей Севера (Ханты-Мансийск). За ним закреплен 31 студен. Еще 9 человек проходят итоговую аттестацию в Сургутском музыкальном колледже, 5 студентов будут сдавать экзамены в Москве, и 4 человека – в Пермском крае.

«Закрепление студентов за конкретными образовательными учреждениями проведено с учетом наличия аккредитации у данных учебных заведений по необходимым направлениям, с учетом мнений родителей и того факта, что некоторые дети идут на красные дипломы», – сообщает Департамент культуры региона.

На этом работа колледжа не остановится.

«Лицензия у нас есть, образовательная деятельность сохраняется. Сейчас мы готовим документы и думаем над тем, как исправить все замечания», – подчеркнула Цветкова. – У нас всё идёт в плановом порядке, выпускники сдают экзамены. Ситуация нормализована и сейчас решается».

Напомним, что в феврале 2018 года Екатерина Лоншакова покинула пост руководителя Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского. Вместо нее на должность была назначена Ольга Цветкова, ранее занимавшая пост заместителя директора.