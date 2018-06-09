КЦ «Порт» приглашает горожан на опен-эир «SurGoodDay»

12 июня с 14:00 до 19:00 на площадке возле культурного центра «Порт» состоится тематический опен-эйр «SurGoodDay».

Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию и не имеет возрастных ограничений. Организаторы опен-эира предлагают горожанам насладиться выступлениями местных музыкальных коллективов, поучаствовать в различных мастер-классах, научиться танцевать, а также посетить интересные выставки и сделать запоминающиеся кадры в специальных фотозонах.

Кстати, опен-эйр «SurGoodDay» проходит не впервые. Перед вами кадр с мероприятия 2017 года

Если говорить подробнее, то откроет мероприятие праздничный музыкальный сет от DJ Antorio. Помимо этого, высокий энергетический заряд опен-эйра поддержат музыкальные выступления «Школы рока», кавер-группы «Стиль», рок-группы «Uncle Johnny».

На площадке пройдут мастер-классы: по кубинским танцам от студии «Salsa Dance Studio», по рисованию 3d-ручкой от творческой студии «АртМания» и по созданию оригинального сувенира. Также гостей мероприятия ждет песочное шоу художника Алены Раковской.

Вниманию публики будет представлена полюбившаяся многим экспозиция «Лес лис». Также горожане смогут сделать неповторимые памятные кадры в фотозоне от первого свадебного справочника «Свадьба ПРО».

В помещении культурного центра «Порт» всем желающим совершенно бесплатно предложат посмотреть выставку сургутского художника Ваана Гркикяна.



Организаторы отмечают, что опен-эйр «SurGoodDay» состоится в полном объеме, невзирая на погодные условия. В случае дождя вся программа пройдет в помещении.