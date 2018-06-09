​Сургут может получить 100 тысяч рублей на информационные автобусные табло

Подведены итоги Второго всероссийского конкурса по инициативному бюджетированию. В финал прошел проект из Сургута по «Электронные табло на автобусных остановках города». Проект призван значительно облегчить жизнь жителям города, активно пользующимся услугами наземного транспорта.

Электронные табло были установлены по инициативе администрации города на 16 остановках общественного транспорта. Причем 2 из 16 остановок электронными табло оснастили представители сургутского бизнеса.

На электронные табло выводится информация о времени прибытия автобусов, типе каждого транспортного средства, номере маршрута и его направлении. Также доступна информация о местном времени, дате и температуре воздуха. Помимо этого, на интерактивной карте, размещенной на табло в режиме реального времени можно наблюдать за передвижением соответствующего автобуса. Для скачивания мобильной версии программы на свой телефон, предусмотрены QR-коды.

Проекты-победители, которые будут известны в сентябре, получат по 100 тысяч рублей на дальнейшую реализацию.

Справка: Инициативное бюджетирование — это механизм, позволяющий гражданам участвовать в определении приоритетов при распределении бюджетных средств и дальнейшем контроле за реализацией отобранных проектов. На второй всероссийской конкурс по инициативному бюджетированию были присланы более 300 работ из 30 регионов России. Помимо сургутского проекта, занявшее 4 место в списке 25 финалистов еще шесть проектов из Югры.