В Сургуте к Дню города обновили Доску Почета

Из рук главы Сургута Вадима Шувалова копии своих портретов и благодарственные письма получили представители нескольких творческих и спортивных коллективов, юные дарования, профессионалы своего дела и победители профессиональных конкурсов различного уровня.

Среди них Сургутский клинический перинатальный центр, мужская волейбольная команда инвалидов по слуху спортивной школы «Аверс», обладатель гран-при III Всероссийского конкурса «Уральские самоцветы» Дима Ергин, врач-онколог Сургутской окружной клинической больницы Егор Раков, педагог-психолог детского сада № 77 «Бусинка» Оксана Тихонова и другие. Увидеть портреты самых успешных сургутян 2018 года можно будет в любое время до следующего обновления доски.