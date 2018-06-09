​Жителей Югры научат экономить энергию в культурном-развлекательном формате

В Югре пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче». Такое решение приняли члены окружного правительства на заседании под представительством главы региона Натальи Комаровой.

«Этот фестиваль о популяризации энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. Тема для нас актуальная, в связи с чем муниципальным образованиям, бизнес-сообществу рекомендую принять участие в подготовке и проведении мероприятий фестиваля», – обратилась к участникам заседания губернатор.

Основные мероприятия пройдут 12 июня и 7 июля в Ханты-Мансийске и будут приурочены к празднованию дня города и проведению открытого пикника соответственно.

«В период с июня по октябрь в Югре также будет организована социальная кампания по энергосбережению, – подчеркнул Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа Егор Ковальчук. – Этот ежегодный фестиваль является традиционным для нашего региона. В ходе его проведения будут представлены секции от центра энергосбережения, энергосетевых компаний и других заинтересованных организаций автономного округа».

На фестивале будут представлены современные тенденции в сфере энергосбережения, а также различные наработки в этой области. Кроме того, в программу войдут крупные культурно-развлекательные мероприятия, в том числе и для детей.

12 июня в районе монумента «Символ Югры» по улице Карла Маркса будет проходить выставка по энергосбережению и повышению энергоэффективности компаний ТЭКа, демонстрация современных технологий, площадка по подписанию личных деклараций в области энергосбережения, зоны детского творчества и многие другие.

С 12 июня по 30 октября в Югре пройдут уроки энергосбережения, конкурсы творческих, проектных и исследовательских работ для разных возрастных групп детей, экскурсии на объекты топливно-энергетического комплекса.

7 июля на набережной Иртыша будут организованы зоны по изготовлению и запуску воздушных змеев, активных игр, площадки для утилизации ламп накаливания, мастер-классы по их художественному оформлению и нетрадиционному применению, состоятся интерактивные игры и множество других тематических событий.

Организаторы фестиваля рассчитывают, что он поможет жителям Югры достичь определенного мышления, позволяющего бережно относиться к имеющимся энергоресурсам.