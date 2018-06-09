​Сбербанк информирует о режиме работы в праздники

Сбербанк поздравляет югорчан с Днем России и информирует о режиме работы в праздничные дни.

9 июня время работы офисов будет сокращено на один час.

10 июня с 10:00 до 17:00 будет работать дежурный офис по адресу:

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.

11 июня будут работать следующие дежурные офисы:

- г. Пыть-Ях, микрорайон 2, дом 31а, с 9:00 до 13:00;

- г. Нижневартовск, ул. Г.И. Пикмана 31, пом.1018, с 9:00 до 13:00;

- г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, с 9:00 до 14:00;

- г. Нягань, ул. Загородных, 26, с 9:00 до 15:00;

- г. Нефтеюганск, микрорайон, 16 А 50, с 9:00 до 15:00;

- г. Урай, ул. Ленина, 90, с 9:00 до 15:00;

- г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15, с 9:00 до 17:00;

- г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 53, с 9:00 до 17:00;

- г. Мегион, ул. Нефтяников, 33, с 9:00 до 17:00;

- г. Сургут, ул.Крылова, 47, с 9:00 до 17:30;

- г. Сургут, проезд Мунарева, 4, с 9:00 до 18:00;

- г. Сургут, проспект Мира, 1, с 9:00 до 18:00;

- г. Сургут, пр. Ленина, 35, с 9:00 до 18:00;

- г. Сургут, пр. Ленина, 46, с 9:00 до 18:00;

- г. Нижневартовск , ул. Омская, 11, с 9:00 до 18:00;

- г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44, с 9:00 до 18:00;

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10, с 9:00 до 18:00;

- г. Когалым, ул. Молодежная, 18, с 9:00 до 18:00;

- г. Лангепас, ул. Ленина, 23 А, корпус 1, с 9:00 до 18:00;

- г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 16, с 9:00 до 14:00;

- г. Нягань, 4 микрорайон, д. 5 А, с 9:00 до 14:00;

- г. Лянтор, мкр. 1, строение 35/1, с 9:00 до 18:30;

- г. Сургут, проспект Мира, 10, с 9:00 до 18:00;

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,с 9:00 до 18:30;

12 июня во всех офисов Сбербанка выходной день.

С 13 июня отделения Сбербанка будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком. Напоминаем, что большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания – Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.