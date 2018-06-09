​В новом учебном году перечень школьных учебников будет сокращен из-за низкого качества

Количество школьных учебников в следующем учебном году сократится на 30 процентов. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

«В этом году все учебники закуплены. Поэтому мы говорим об учебном 2019 г., то есть все процедуры изъятия 30 процентов учебников из перечня будут в осенний период», - пояснила она. Васильева подчеркнула, что сейчас качество многих учебников оставляет желать лучшего.

Ранее Российская академия образования провела экспертизу школьных учебников и вынесла 1117 заключений из которых 336 были отрицательные.