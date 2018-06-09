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​Фанаты «Игры престолов» смогут узнать ужасающие секреты истории Вестероса и истинное происхождение белых ходоков

Американский телеканал HBO возможно выпустит новый сериал, действия в котором будут происходить за «тысячи лет» до событий, изображенных в «Игре престолов», пишет Lenta со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.

Над сюжетом шоу работали британская сценаристка Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов».

Телеканал уже заказал пилотную серию приквела к сериалу «Игра престолов». Информации о названии сериала и его возможной дате выхода пока нет, однако, по данным Deadline, на HBO рассматривали возможность запустить спин-офф «Игры престолов» в 2020 году.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 274, комментариев: 0


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