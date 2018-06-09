Молодежь Югры поучаствует в форуме «Утро-2018»

Делегация Югры примет участие в молодежном форуме «Утро-2018», который пройдет в Кургане в конце июня. Из 3 544 заявок из Уральского федерального округа от Югры было подано 337.

Форум пройдет на площадках гостиничного комплекса Курганского училища олимпийского резерва и городка специалистов войсковой части 92746 в селе Чумляк Щучанском районе Курганской области.

Участники смогут представить свои проекты, лучшие из которых получат гранты от 100 до 300 тысяч рублей на реализацию. Югорская молодежь представит 75 проектов на 12 образовательных площадках. Форум пройдет в две смены с 20 по 30 июня (первая смена – 25-30 июня, вторая смена – 25-30 июня). От Югры в нем будут участвовать 100 человек (1 смена – 50 человек, 2 смена – 50 человек), из 14 муниципальных образований округа.