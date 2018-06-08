Сургутский район будет сотрудничать с Сургутнефтегазбанком

Между Сургутским районом и Сургутнефтегазбанком заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан председателем правления Сургутнефтегазбанка Андреем Королем и главой Сургутского района Андреем Трубецким. В рамках соглашения планируется взаимодействие в области кредитования и финансирования проектов, реализуемых на территории Сургутского района, взаимодействие в инвестиционной сфере, а также обеспечение организаций и населения района широким спектром высококачественных банковских услуг.

«Мы давно и успешно работаем на территории Сургутского района, здесь находятся наши клиенты, офисы. Поэтому наш банк заинтересован в дальнейшем экономическом развитии муниципалитета. И мы готовы этому способствовать», - заявил Андрей Король.

«Я надеюсь, что подписание соглашения о партнерстве с Сургутнефтегазбанком даст дополнительные возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций на территории Сургутского района», - прокомментировал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.