​КЦ «Порт» приглашает на выставку живописи сургутского художника Ваана Гркикяна

9 июня в 15:00 в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки живописи сургутского художника Ваана Гркикяна. В экспозицию войдут живописные работы разных лет, изображающие красоту Армении и её пейзажи.

На работах Ваана изображены такие памятники архитектуры Армении, как церковь Святой Рипсимэ (г. Вагаршапат), главный храм Армянской апостольской церкви Эчмиадзинский кафедральный собор (г. Вагаршапат), монастырский комплекс Нораванк (г. Ехегнадзор), Монастырь Хор Вирап, расположенный у подножья библейской горы Арарат, а также пейзажи изолированного горного массива Арагац, Араратская долины и многое другое.

Выставка посвящена первому профессиональному художнику Сургута, графику, живописцу, скульптору, педагогу, Виталию Горда (25.03.1939 - 22.07.2010).