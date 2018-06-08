16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,6680   EUR  73,7916  

​КЦ «Порт» приглашает на выставку живописи сургутского художника Ваана Гркикяна

9 июня в 15:00 в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки живописи сургутского художника Ваана Гркикяна. В экспозицию войдут живописные работы разных лет, изображающие красоту Армении и её пейзажи.

На работах Ваана изображены такие памятники архитектуры Армении, как церковь Святой Рипсимэ (г. Вагаршапат), главный храм Армянской апостольской церкви Эчмиадзинский кафедральный собор (г. Вагаршапат), монастырский комплекс Нораванк (г. Ехегнадзор), Монастырь Хор Вирап, расположенный у подножья библейской горы Арарат, а также пейзажи изолированного горного массива Арагац, Араратская долины и многое другое.

Выставка посвящена первому профессиональному художнику Сургута, графику, живописцу, скульптору, педагогу, Виталию Горда (25.03.1939 - 22.07.2010).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

08 июня в 19:47, просмотров: 217, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Красные воробьи» прилетели

«Красные воробьи» прилетели

Алкоголики, извращенцы, циничные мерзавцы – положительных персонажей среди русских нет
Артем Мазнев 08 июня в 18:20
244 0
Генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков: «Государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае»

Генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков: «Государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае»
Советник по пенсионной реформе Правительства России – о подводных камнях грядущих изменений и способах их обойти
Маргарита Стройнова 08 июня в 14:58
330 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС 08 июня в 13:47
628 0
​«Бактерии» помогли Краснодару поймать главную «гагару» экологического фестиваля в Югре

​«Бактерии» помогли Краснодару поймать главную «гагару» экологического фестиваля в Югре
В Ханты-Мансийске завершился 22 международный фестиваль «Спасти и сохранить»
Редакция СИА-ПРЕСС 08 июня в 13:01
323 0
​Николай Ганущак: «Шевченко научил меня любить землю, а Достоевский – людей»

​Николай Ганущак: «Шевченко научил меня любить землю, а Достоевский – людей»
Елена Курилова 08 июня в 10:52
451 1
Как модернизировать городское освещение, не потратив сотни миллионов рублей из бюджета? Только с привлечением бизнеса

Как модернизировать городское освещение, не потратив сотни миллионов рублей из бюджета? Только с привлечением бизнеса
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 07 июня в 15:39
959 10
​Половина моя: Самые богатые супруги сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Половина моя: Самые богатые супруги сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
По данным деклараций за 2017 год
Лилия Сулейманова 07 июня в 14:43
1816 1
Прямая линия Натальи Комаровой: Итоги

Прямая линия Натальи Комаровой: Итоги
«Скорее всего, некоторых руководителей на местах ждут не совсем благоприятные процедуры»
Редакция СИА-ПРЕСС 07 июня в 13:41
766 1
​Надзорные органы плохо следят за управляющими компаниями Сургута

​Надзорные органы плохо следят за управляющими компаниями Сургута
Проблемные дворы города посетила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
Лилия Сулейманова 06 июня в 16:28
1253 12
​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»

​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»
Интервью с главным «антикиллером» страны — о новых проектах, семье, Олеге Табакове, сибирских кровопийцах, редком цветке по имени Юля Самойлова и о помощи детям с ДЦП
Надежда Макаренко 06 июня в 09:40
696 0
Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте
Член центрального штаба ОНФ считает, что препятствий для начала строительства нет, а администрация «затягивает сроки»
Лилия Сулейманова 05 июня в 15:19
1148 6
Самое время подумать о переезде

Самое время подумать о переезде
Сибпромстрой открыл продажи во втором доме на Солнечном
Полина Амирова 05 июня в 11:35
710 0
Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами

Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами
На выставке собак в Сургуте участники задирали носы
Ангелина Оленина, ученица гимназии им. Ф.Салманова 05 июня в 11:15
862 3
​Пока это не сквер, а стройплощадка

​Пока это не сквер, а стройплощадка
Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ
Лилия Сулейманова 04 июня в 12:47
1156 6
Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему
Мнения экспертов на ПЭМФ
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июня в 10:30
656 0
​На работу – только вместе с вахтой

​На работу – только вместе с вахтой
Как буровая бригада Лёвина из-за жадности своей добилась фантастической проходки
Людмила Захарова 03 июня в 10:42
2378 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика