Нефтеюганец признался, что украл шоколадки из-за пристрастия к сладкому

В Нефтеюганске вор похитил около 90 плиток шоколада почти на четыре тысячи рублей.

38-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, поймали благодаря записям с видеокамер. Нефтеюганец сознался в краже, сообщив, что с детства является сладкоежкой и имеет страсть к шоколаду. Денег на него у мужчины не было, поэтому он украл сладости.

За свою кражу он может попасть за решетку на два года.