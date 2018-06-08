​В Урае продолжают искать девушку, пропавшую год назад

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного из-за исчезновения жительницы Урая Дарьи Овчинниковой 1990 года рождения.

Вечером 30 июня прошлого года Овчинникова с приятелем выехали на природу в район дачного товарищества «Геолог-2». Там они поссорились, и девушка пошла пешком в сторону переправы. Больше ее никто не видел. Автомобиль приятеля завяз в грязи и вытащить его помогли только спустя несколько часов.

Позднее следователям поступила информация, что похожую девушку видели в районе Черной речки в пригороде Урая. Там провели поиски, но результатов они не дали.

Югорчан, которые владеют информацией о местонахождении Дарьи или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (34676) 2-29-66; 8 (34676) 2-35-10; 8 (3467) 32-86-53 или 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.