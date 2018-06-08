​На бульваре Четырех сезонов состоится открытое занятие по кундалини йоге

В предстоящие длинные выходные на бульваре Четырех сезонов открывается сезон летних мероприятий. Так, 10 июня в 12:00 состоится открытый урок по кундалини йоге для всех желающих. Его проведет Дмитрий Мотора, преподаватель студии кундалини йоги «Преображение».

Если вы еще не знаете, что такое сакральная музыка, эмоциональный баланс и глубокая целительная релаксация — самое время попробовать. Если глубоко погружены в тему — приходите еще раз попрактиковаться и поддержать новичков

Все, что нужно взять с собой — коврик и хорошее настроение. Мероприятие состоится 10 июня в 12:00 на бульваре Четырех сезонов (ул. А. Усольцева, 25).