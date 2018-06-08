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​Сбербанк представил инновационную ролевую модель в СББОЛ

5 июня 2018 года, Москва — Сбербанк Бизнес Онлайн получил поддержку новой ролевой модели, которая позволит самостоятельно настраивать доступ к функциям и информации. Ранее для любого изменения настроек доступа к интернет-банку Сбербанка клиентам приходилось обращаться в отделение банка.

В новом Сбербанк Бизнес Онлайн клиент или уполномоченное лицо клиента может самостоятельно завести новых пользователей, присвоить им роли в системе и даже сформировать набор полномочий. Кроме того, клиент может дополнительно настроить ограничения по счетам, суммам операций и контрагентам.

Для крупных компаний, в которых существует уникальная структура и бизнес-процессы, предусмотрены тонкие настройки доступов к продуктам и операциям с ними. С помощью этих настроек компания может создавать собственные уникальные роли.

«В предыдущих версиях Сбербанк Бизнес Онлайн система ролей настраивалась на стороне банка по заявлению клиента. Для ролевой модели нового Сбербанк Бизнес Онлайн мы изучили запросы пользователей, и теперь новые пресеты ролей понятны пользователям и соответствуют структуре большинства компаний: «Главный бухгалтер», «Бухгалтер по хозчасти», «Бухгалтер по зарплате», «Сотрудник отдела кадров», «Валютный контролер», «Казначей» и так далее, – отмечает старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Анатолий Попов. – Но самое главное: новая ролевая модель предназначена для самостоятельной работы с интернет-банком. Пользователям не нужно никуда идти, все модификации настроек доступа происходят онлайн. Это важный шаг на пути к диджитализации работы бизнеса с нашим интернет-банком».

Возможность разграничения доступа в Сбербанк Бизнес Онлайн позволит руководителю компании без посещения офиса банка предоставлять доступ к интернет-банку новому сотруднику либо менять полномочия уже работающего со Сбербанк Бизнес Онлайн сотрудника. Новая ролевая модель также значительно снижает риски мошенничества — она позволяет избежать ситуаций, когда руководитель компании передает третьим лицам свою подпись (свои логин и пароль) для совершения операций в интернет-банке.

В настоящее время в новом Сбербанк Бизнес Онлайн полностью удаленно можно создавать новых пользователей без права подписи. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету с указанием паспортных и контактных данных нового пользователя, выбрать для него роль, при необходимости настроить ограничения и подписать заявление на создание нового аккаунта. В течение 15 минут после отправки заявления новый пользователь получит СМС от банка с данными для входа в интернет-банк. В ближайшее время будет добавлена возможность удаленного создания пользователей с правом подписи. Пока же пользователю, для которого создается аккаунт с правом подписи, необходимо лично посетить офис банка.

Сбербанк Бизнес Онлайн — новый интернет-банк был запущен в декабре 2016 г. Всего в Сбербанк Бизнес Онлайн (в старом и новом интернет-банках) на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн 848 тыс. организаций. Из них в новом интернет-банке уже работают 1 млн 796 тыс. 69 компаний или 97 % клиентов; при этом в новый Сбербанк Бизнес Онлайн уже перешли 100 % предприятий малого бизнеса, являющихся клиентами Сбербанка.

Новый интернет-банк отличают богатый инструментарий для корпоративного интернет-банкинга, включающий в себя в том числе размещение средств онлайн, таможенные платежи, внешнеэкономическую деятельность, проверку и уплата штрафов и начислений и др.; новые возможности взаимодействия с банком (ролевая модель, платёжный календарь, возможность покупки валюты онлайн с расчётом индивидуальных курсов; экосистему нефинансовых сервисов для развития и ведения бизнеса и современный дизайн, созданный на основе пользовательского опыта и обратной связи и удостоенный престижных российских и международных наград (Цифровые вершины, CX Award Russia, Red Dot Communication Design Award).


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Сегодня в 11:39, просмотров: 239, комментариев: 0


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