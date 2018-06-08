Салют из тракторных покрышек увидит Сургут на День города

12 июня в День России и День города Сургута пройдет первый этап турнира «Кубок Югры по силовому экстриму».
Атлеты продемонстрируют свою мощь сразу в четырех дисциплинах:
- «Дэд-лифт» становая тяга с автомобилем от 1,5 тонн;
- Жимовая эстафета «Бревно» штанга с поперечным хватом;
- «Эстафета с природными камнями» весом 120, 130, 150, 200 кг;
- «Кантовка» перебрасывание покрышки от трактора К700 весом 340 кг.
От Сургута выступят профессиональные спортсмены: Максим Гамецкий (Медведь), Александр Абдурахманов (Скала), Алексей Чернышев (Эвакуатор). В соревнованиях примут участие представители Нижневартовска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Тобольска и Пурпэ (ЯНАО). Всего за звание сильнейшего поборются восемь спортсменов.
Мероприятие начнется в 14:00 перед театром СурГУ (проспект Ленина 1).