Салют из тракторных покрышек увидит Сургут на День города

12 июня в День России и День города Сургута пройдет первый этап турнира «Кубок Югры по силовому экстриму».

Атлеты продемонстрируют свою мощь сразу в четырех дисциплинах:

«Дэд-лифт» становая тяга с автомобилем от 1,5 тонн;

Жимовая эстафета «Бревно» штанга с поперечным хватом;

«Эстафета с природными камнями» весом 120, 130, 150, 200 кг;

«Кантовка» перебрасывание покрышки от трактора К700 весом 340 кг.

От Сургута выступят профессиональные спортсмены: Максим Гамецкий (Медведь), Александр Абдурахманов (Скала), Алексей Чернышев (Эвакуатор). В соревнованиях примут участие представители Нижневартовска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Тобольска и Пурпэ (ЯНАО). Всего за звание сильнейшего поборются восемь спортсменов.

Мероприятие начнется в 14:00 перед театром СурГУ (проспект Ленина 1).