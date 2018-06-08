​ФИФА опубликовала рейтинг сборных. Россия на 70-м месте

Первый матч Чемпионата мира по футболу-2018 пройдет в московских Лужниках 14 июня. В преддверии данного события ФИФА был опубликован рейтинг сборных команд мира. Так российская сборная потеряла четыре позиции и оказалась 70-й.

Данная позиция является самой низкой среди 32 команд-участниц ЧМ-2018. Матч-открытие российская сборная проведет также с командой Саудовской Аравии, которая находится на 67-й строчке общемирового рейтинга.

Первое место занимает действующий чемпион мира – сборная Германии. А в тройке лидеров, помимо немцев, Бразилия – второе место и Бельгия – на третьем месте.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу в России проводится впервые. Матчи состоятся в 11 городах. Недавно чемпионат получил даже неофициальный гимн – его авторами стали музыканты группы Uma2rman