Александр Овечкин наконец выиграл Кубок Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, стал обладателем Кубка Стэнли, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс», сообщает Lenta.ru. Встреча завершилась победой «Вашингтона» на выезде со счетом 4:3. Окончательный счет в серии — 4-1 в пользу «столичных».

32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей.