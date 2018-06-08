Комиссия по делам несовершеннолетних Сургутского района обеспечит детям полную занятость на каникулах

Сургутский район будет стремиться к стопроцентной занятости детей, находящихся под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации района Ольга Суханова.

«Еще в апреле был проведен мониторинг занятости наших детей в летний период, то есть где они собираются проводить каникулы. Исходя из этого, мы предлагаем родителям те или иные виды отдыха. – рассказывает Ольга Суханова. ̶ Для этого в поселениях проводились брифинги, на которых наши специалисты рассказывали о том, где дети смогут провести лето. Мы со своей стороны поставили перед собой задачу: все несовершеннолетние, кто совершил противоправные действия и которые стоят у нас на учете, должны быть полностью заняты на каникулах, а для детей старше 14 лет будем добиваться трудоустройства».

Для детей, с которыми работает комиссия по делам несовершеннолетних, в июле также запланирована специализированная смена в лагере «Ступени» в Тюмени. Кроме того, администрации поселений Сургутского района будут организовывать летние мероприятия на дворовых и спортивных площадках.