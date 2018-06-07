Путин: До 2024 года мы должны построить 200 мусороперерабатывающих заводов

Во время «прямой линии» Владимир Путин, отвечая на вопрос об утилизации мусора в России, заявил, что к 2024 году в России должно быть построено 200 мусороперерабатывающих заводов.

«Страна производит в год 70 миллионов тонн отходов, и эта проблема нарастает. Мы безусловно должны ее решать. У нас 1100 примерно полигонов, которые находятся в нормальном состоянии, а десятки тысяч работают либо в серую, либо вообще никак не зарегистрированы, — признает президент. — У нас 100 с лишним предприятий по сжиганию мусора, но только несколько десятков работают по современным технологиям. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов», — рассказывает глава государства.

Ранее Путин рассказал, что будет в России с долевым строительством.