​День города сургутяне отметят яркой, недельной программой

12 июня сургутяне отметят День России и День города. Для жителей и гостей будет организована большая недельная программа.

9 июня в преддверии праздника пройдет чествование организации и жителей, занесенных на Доску Почета. Торжественная церемония пройдет на площади перед Администрацией (ул. Энгельса, 8).

11 июня по городу начнет курсировать необычный автобус № 45. Он будет следовать по определённому маршруту с 12:00 до 15:00. Экскурсовод познакомит пассажиров с интересными фактами и расскажет об известных достопримечательностях города.

Главный праздник состоится 12 июня на площади перед театром Сургутского государственного университета. Где с 11:00 и до 22:00 будут организовано массовое гуляние: концерт детских творческих коллектив, работа спортивной, интерактивной и молодежной площадок, ярмарка ремесел, мастер-классы и многое другое.

14 июня в 19.00 на площади перед театром СурГУ в рамках всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» состоится концерт с участием народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной.