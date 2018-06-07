​Страховые представители – реальная помощь пациентам

Не знаете, как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)? Необходимо позвонить в контакт-центр или обратиться к страховым представителям той компании, где вы застрахованы. Телефон страховой медицинской организации можно найти на оборотной стороне медицинского полиса.

Гражданам порой непросто разобраться в вопросах здравоохранения, но для этого есть помощники - страховые медицинские организации. Они не только оформляют полисы ОМС, но и защищают права пациентов на получение качественной медицинской помощи в установленные сроки. Например, срок ожидания приема участкового врача-терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения, врача-специалиста - 14 календарных дней. Лабораторные и большинство инструментальных исследований должны быть проведены в двухнедельный срок. Для таких сложных методов диагностики, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а также для плановой госпитализации, предельный срок ожидания не должен превышать 30 календарных дней.

Страховые представители – это своего рода персональные помощники пациентов, которые эффективно взаимодействуют с гражданами и помогают при возникновении любых сложностей во время обращения в медицинские организации.

С 2016 года в системе ОМС РФ стартовал общенациональный проект по созданию института страховых представителей. Летом 2016 года начали работу страховые представители 1 уровня. Это специалисты контакт-центра страховой медицинской организации, предоставляющие гражданам справочно-консультационную информацию по типовым вопросам. С января 2017 года началась деятельность страховых представителей 2 уровня - специалистов страховых медицинских организаций, деятельность которых направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи. C 1 января 2018 года начали функционировать страховые представителей 3 уровня. Основная цель деятельности страховых представителей 3 уровня – помощь и консультирование застрахованных в самых сложных моментах, требующих квалифицированного вмешательства и постоянного сопровождения. Именно такой метод является основой для реализации пациентоориентированного подхода в работе. Кроме того, страховые представители активно информируют застрахованных о необходимости прохождении диспансеризации и профилактических осмотров. Информация доводится до граждан по телефону, в офисах компании, также застрахованным отправляются смс-сообщения и письма по почте.

Важно помнить: если Вы являетесь застрахованным СОГАЗ-Мед и у Вас возникли вопросы относительно качества медицинской помощи, Вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Также Вы можете получить консультацию в онлайн-чате на сайте www.sogaz-med.ru или посетив один из офисов СОГАЗ-Мед.