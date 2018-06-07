Долевое строительство в России ждут серьезные изменения

В скором времени будет запрещено заключать договоры о долевом участии в строительстве. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время «прямой линии».

«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег — 3,4 триллиона рублей. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», — приводит данные президент. Путин считает, что застройщики в России должны выйти на цивилизованный способ строительства — то есть без привлечения средств граждан страны. Подробности нового проекта рассказал новый министр ЖКХ и строительства Владимир Якушев.

По его словам, новый механизм выглядит следующим образом: банк замораживает деньги дольщиков, под эти деньги застройщик берет кредит в банке, а уже после передачи ключей покупателю застройщик сможет получить средства дольщиков, закрыть кредит и получить прибыль. Новая схема должна заработать в течение года. Это позволит перейти к решению амбициозной задаче – строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год, заявил Якушев.