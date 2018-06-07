Путин рассказал о своем отношении к идее повышения пенсионного возраста

Владимир Путин сказал, что относится с осторожностью с идеей повышения пенсионного возраста. Об этом он заявил во время «прямой линии».

«Что касается пенсионного возраста, вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал президент. - Одна из основных задач, которая стоит перед правительством — повышение доходов пенсионеров. Потому что стоит и другая задача — снижение количества людей, живущих за чертой бедности».

Президент также добавил, что нужно дождаться тех мер, которые разработает правительство.

Ранее Путин рассказал, сколько денег нужно на борьбу с онкологическими заболеваниями.