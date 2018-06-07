Путин: Для борьбы с раком нужен один триллион рублей

Президент Путин заявил, что для борьбы с раком важна раннее выявление заболевания. Для этого необходимо провести модернизацию действующих онкобольниц и строительство новых. По его словам, на это нужно один триллион рублей.

«Эта программа готовится. Онкоцентры — нужно строить новые и дооборудовать то, что есть. Программа будет стоить примерно до 2024 года 1 трлн руб. И это как раз 1 трлн из тех восьми дополнительных, на что должны быть потрачены деньги», — подчеркнул Путин.

Ранее президент рассказал об обнулении НДС на дальние авиаперелеты.