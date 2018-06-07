В Сургутском университете появятся студенты из Индии

Основным направлением подготовки иностранных студентов станет медицина – в Сургутском Государственном университете уже разработали образовательную программу по специальности «Лечебное дело», адаптированную для студентов из-за рубежа. Обучение будет длиться 6 лет, из которые первые два года – на английском языке. После третьего курса предусмотрены стажировки в высококлассных медицинских организациях города Сургута, в ходе которых студенты будут иметь возможность проверять на практике полученные теоретические знания.

«Первыми ласточками» могут стать студенты-медики из Индии – возможность обучения в СурГУ обсудили в рамках проведения Х международного IT-форума губернатор Югры Наталья Комарова и министр образования при посольстве Республики Индия в Российской Федерации Алок Радж.

– Более 1400 специалистов – выпускников медицинского института СурГУ работают в медицинских организациях города, региона, Российской Федерации, Германии, Швеции, Бразилии, Белоруссии и Польше, подчеркнула статус Сургутского Госуниверситета Наталья Комарова.

По словам министра образования при посольстве Республики Индия в РФ Алока Раджа, обучение индийских студентов в России – большое поле для сотрудничества. В российских медицинских вузах сегодня обучается около 10 тысяч студентов из Индии. При этом желающих учиться в Росси также много.

В свою очередь Югра готова перенять опыт Индии по организации диагностики, лечения, реабилитации, созданию лекарственных препаратов, в том числе с использованием IT-технологий.

При этом образовательное сотрудничество автономного округа и Югры уже имеет практическое воплощение – в начале мая текущего года состоялся обмен школьниками по программе AFS «Школьные обмены «класс на класс». В школы Сургутского района приехало сразу два класса учеников из Индии.