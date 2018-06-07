Путин рассказал, что думает о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент Путин высказался против введения в России прогрессивной шкалы для НДФЛ. По его словам, это может привести к уклонению от уплаты налогов богатых россиян и ухудшению инвестиционного климата. Президент полагает, что введение прогрессивной шкалы налогообложения может быть неэффективным.

«Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве. Давайте не будем забегать вперед», — добавил Путин.

Ранее президент рассказал, сколько нужно денег на развитие экономики.