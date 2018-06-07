Путин: Россия движется в сторону белого цвета

Президент России Владимир Путин во время своей Прямой линии рассказал об успехах российской экономики за прошлый год и уверенно заявил, что страна «движется в сторону белого цвета»:

«В прошлом году я говорил, что у нас была серая полоса в жизни страны. Сейчас я бы сказал, что мы движемся в сторону устойчивого белого цвета. У нас исторический минимуму по инфляции, что открывает перед нами возможности для устойчивого роста экономики. У нас положительное сальдо торгового баланса за прошлый год - 115 миллиардов долларов, а рост золотовалютных резервов составил 400 миллиардов. У нас продолжает расти продолжительность жизни. Мы видим устойчивый рост реальных доходов на 3,8 процента. Растет экспорт машин и оборудования. Это говорит об изменении структуре экономики. Отдельно хочу отметить, что нас радует рост доходов от продажи сельхоз продукции за прошлый год - 23 млрд, что больше чем доходы от продажи вооружений, которые составили 15 миллиардов долларов».