​Бюджетную эффективность Сургутского района признали на федеральном уровне

Администрация Сургутского района стала победителем всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Муниципалитет был признан лучшим в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета».

Конкурсная комиссия по достоинству оценила результаты проводимой финансовой политики, которые позволили добиться существенного увеличения финансирования приоритетных расходов. В общей сложности, на них в 2017 году из средств местного бюджета было выделено почти 630 миллионов рублей. Речь идет о таких направлениях, как ликвидация балочного фонда, переселение из аварийного жилья, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства, ремонт образовательных учреждений и ветхого жилья. Администрация Сургутского района за собственный счет ведет строительство спортивных сооружений, развивает и укрепляет материальную базу учреждений культуры и спорта.

«Реалии таковы, что сегодня у муниципалитетов практически отсутствуют средства на развитие. Прекрасно это понимая, мы стараемся очень взвешенно и скрупулезно подходить к финансовому планированию. Главное, чтобы каждый бюджетный рублю был потрачен с максимальной эффективностью. А результаты нашей работы были понятны и очевидны для населения. Обычным людям не интересны рассуждения на тему о принципах межбюджетных отношений. Им нужны отремонтированные дороги, надежная работа коммунального сектора, новые спортивные объекты. И благодаря выбранной стратегии, нам многое удается сделать самостоятельно, не дожидаясь, когда на нас обратят внимание в округе или федеральном центре» – считает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





В рамках конкурса участники оценивались по 69 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также их кадровый состав. Жюри определило 12 победителей конкурса, продемонстрировавших наилучшие результаты в рамках комплексной оценки качества управления муниципальными финансами.

Отметим, что конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» является одним из самых престижных в отрасли. Он с 2007 года проводится журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и Минфина России.