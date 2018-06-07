​Началась прямая трансляция с президентом России Владимиром Путиным // Онлайн-трансляция

Сегодня президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан. Губернаторы в этом году будут с ним на дистанционной связи – зрителей в этом году не будет.
Прямой эфир ведется на YouTube канале «НТВ».
Сегодня президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан. Губернаторы в этом году будут с ним на дистанционной связи – зрителей в этом году не будет.
Прямой эфир ведется на YouTube канале «НТВ».
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Проект «ДУМАть и решать», выпуск III. Куда будем вывозить мусор? // ONLINE 8 июня в 11:00