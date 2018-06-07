​Няню-садистку из Нефтеюганска осудили на три года колонии // ВИДЕО

Жительницу Нефтеюганска признали виновной в избиении ребенка. Следующие три года ей придется провести в исправительной колонии общего режима.

С ноября до середины декабря 2017 года женщина неофициально работала няней. Ребенок отказывался кушать, и она несколько раз ударила его по лицу. После чего взяла ребенка за руку и бросила на пол.

Избиение было заснято на web-камеру, вероятно, ноутбука, который стоял на столе рядом с кроватью. Видео с садисткой опубликовал «Следственный комитет Российской Федерации» на своем YouTube канале.