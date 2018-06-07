Лукойл оперативно убирает последствия аварии в природном парке «Кондинские озера»

Разлив нефтепродуктов был зафиксирован 3 июня дежурным оператором, который производил объезд объектов нефтедобычи на Тальниковском лицензионном участке. По сообщению специалиста, произошел отказ высоконапорного оборудования, в результате чего более двух тысяч квадратных метров природного парка «Кондинские озера» было залито нефтепродуктами.

Как сообщили СИА-Пресс в пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», подразделения предприятия оперативно приступили к ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости (подтоварной воды).

Оперативность нефтяников подтвердил Природнадзор Югры, на месте аварии организованы работы по ее ликвидации – сбору и вывозу загрязнённого грунта на специализированный полигон промышленных отходов, сбору и откачке подтоварной воды.

Специалисты Природнадзора округа собирают информацию чтобы оценить ущерб, причиненный лесам природного парка «Кондинские озера». Расчёт ущерба будет произведен с учетом повышающего коэффициента – инцидент произошел на особо охраняемой природной территории.