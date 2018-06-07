​Квадрокоптер может лишить водительских прав жителей Югры

Ранее на портале siapress.ru появилась новость, о том, что инспекторы ГИБДД Сургутского района в своей работе используют квадрокоптер.

В режиме реального времени он транслирует картинку на основной монитор инспектора. После чего записанное видео может быть использовано для привлечения нарушителя к ответственности.

«В случае если правонарушение будет зафиксировано квадрокоптером, то оно является доказательством и на его основании человек может быть привлечен к ответственности. Разумеется, скорость он не фиксирует, но помогает пресекать аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения, такие как выезд на полосу встречного движения, обгон через сплошную линию разметки. При однократном нарушении правил водителю выписывается денежный штраф. За повторное нарушение – лишение прав», – рассказала корреспонденту siapress.ru инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России Юлия Высокова .