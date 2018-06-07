​9 июня состоится еще один общегородской субботник

Сургутян приглашают на общегородской субботник, который состоится 09 июня в 10 часов.

Планируется очистить следующие территории:

улица 60 лет Октября, сбор у ТЦ «Снежинка»;

улица Магистральная, улица Губкина, сбор в районе зданий по адресу: ул. Кукуевицкого 11, ул. Магистральная 9;

улица Губкина, сбор у дома 11, по ул. Губкина.

Заявки принимаются по электронной почте: valieva_ev@admsurgut.ru с указанием количества желающих и номером сотового телефона, для дальнейшей координации действий.

Подробности проведения субботника можно уточнить по телефонам специалистов отдела охраны окружающей среды: 52-45-54; 52-45-51; 89324269904

Администрация предоставит весь необходимый инвентарь.