​9 июня состоится еще один общегородской субботник

Сургутян приглашают на общегородской субботник, который состоится 09 июня в 10 часов.
Планируется очистить следующие территории:
- улица 60 лет Октября, сбор у ТЦ «Снежинка»;
- улица Магистральная, улица Губкина, сбор в районе зданий по адресу: ул. Кукуевицкого 11, ул. Магистральная 9;
- улица Губкина, сбор у дома 11, по ул. Губкина.
Заявки принимаются по электронной почте: valieva_ev@admsurgut.ru с указанием количества желающих и номером сотового телефона, для дальнейшей координации действий.
Подробности проведения субботника можно уточнить по телефонам специалистов отдела охраны окружающей среды: 52-45-54; 52-45-51; 89324269904
Администрация предоставит весь необходимый инвентарь.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск III. Куда будем вывозить мусор? // ONLINE 8 июня в 11:00