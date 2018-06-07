Школьники из Сургута представят Югру на Всероссийских соревнованиях CTF

Сборная команда сургутских школьников, куда вошли ученики естественно-научного-лицея, православной гимназии, школ № 10 и № 46 с углубленным изучением отдельных предметов и «Технополиса», стала лучшей на соревнованиях по информационной безопасности «Ugra CTF».

Состязания прошли на базе Югорского научно-исследовательского института инновационных технологий (ЮНИИИТ) в Ханты-Мансийске в рамках X Международной IT-выставки.

Семь команд из Ханты-Мансийска, Сургута и Нефтеюганска и Урая выясняли, кто сильнее в навыках кибербезопасности: применяли весь запас знаний в сферах, связанных с анализом машинного кода программы, исследования сети, протоколов, администрированием компьютерных систем, приложений и ОС, программированием.

Сургутяне завоевали победу на последней минуте соревнований – заработали 200 очков и оторвались от ближайшего соперника – команды Югорского физико-математического лицея.

Церемония награждения состоялась в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо». Теперь школьники из Сургута готовятся к поездке в Москву на Всероссийские соревнования CTF.

Справка: Соревнования по информационной безопасности с концепцией CTF «Ugra CTF» проходят в Югре с 2016 года. Организаторами соревнований выступают Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Югорский НИИ информационных технологий.